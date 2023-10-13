К выходным в Самаре потеплеет до +18

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Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз на ближайшие дни, с 14 по 17 октября. По данным синоптиков, воздух в Самаре и области в дневные часы прогреется до +17-+18 градусов.