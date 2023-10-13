К выходным в Самаре потеплеет до +18

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз на ближайшие дни, с 14 по 17 октября. По данным синоптиков, воздух в Самаре и области в дневные часы прогреется до +17-+18 градусов.
В пятницу, 13 октября, в Самаре по прогнозам дождь, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха +8…+10 °C
В субботу облачная погода сохранится. Ночью местами - небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +3…+8 °C, днем +9…+14 °C.
15 октября в Самарской области прогнозируется дождливая ночь и день без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем +13…+18 °C.
В понедельник, 16 числа, в регионе установится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +13…+18 °C.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!