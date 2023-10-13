Четыре человека пострадали при столкновении двух Lada Kalina в Тольятти

В четверг, 12 октября, в Тольятти произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:05 33-летняя женщина ехала на Lada Kalina по ул. Коммунистической. В районе дома № 18 она поворачивала налево и столкнулась с другой Lada Kalina под управлением 35-летнего мужчины.

В результате госпитализировали автомобилистку и ее 30-летнего пассажира. Также пострадали второй водитель и его 25-летний пассажир.