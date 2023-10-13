Четыре человека пострадали при столкновении двух Lada Kalina в Тольятти

В четверг, 12 октября, в Тольятти произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:05 33-летняя женщина ехала на Lada Kalina по ул. Коммунистической. В районе дома № 18 она поворачивала налево и столкнулась с другой Lada Kalina под управлением 35-летнего мужчины.
В результате госпитализировали автомобилистку и ее 30-летнего пассажира. Также пострадали второй водитель и его 25-летний пассажир.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!