Под Тольятти старушка погибла под колесами поезда

В четверг, 12 октября, вечером на перегоне Жигулевское море - Химзаводская электропоездом смертельно травмирована 82-летняя женщина.
Пенсионерка переходила железнодорожный путь. Машинисту поезда предотвратить наезд не удалось.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба ведомства.
Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!