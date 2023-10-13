В Самарской области задержали сбытчика поддельных денег

В Чапаевске Самарской области задержали 41-летнего мужчину по подозрению в сбыте поддельных денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В октябре правоохранителям сообщили об обнаруженной в банке поддельной купюре номиналом 5 тыс. рублей. В связи с этим возбудили уголовное дело. Фальшивка попала в банк из торговой точки на ул. Ленина в Чапаевске. По записям камер видеонаблюдения полицейские вычислили, что купюрой расплатился мужчина днем 25 сентября. При этом работники других магазинов рассказали, что в тот же день он пытался расплатиться этой купюрой за алкоголь в другой торговой точке, но скрылся, когда продавец ушла вызывать полицию.
В итоге правоохранители задержали неоднократно судимого местного жителя. Мужчина рассказал, что действительно осознанно пытался сбыть фальшивку.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".