В Самарской области задержали сбытчика поддельных денег

В Чапаевске Самарской области задержали 41-летнего мужчину по подозрению в сбыте поддельных денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В октябре правоохранителям сообщили об обнаруженной в банке поддельной купюре номиналом 5 тыс. рублей. В связи с этим возбудили уголовное дело. Фальшивка попала в банк из торговой точки на ул. Ленина в Чапаевске. По записям камер видеонаблюдения полицейские вычислили, что купюрой расплатился мужчина днем 25 сентября. При этом работники других магазинов рассказали, что в тот же день он пытался расплатиться этой купюрой за алкоголь в другой торговой точке, но скрылся, когда продавец ушла вызывать полицию.

В итоге правоохранители задержали неоднократно судимого местного жителя. Мужчина рассказал, что действительно осознанно пытался сбыть фальшивку.