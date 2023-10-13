"Тольяттиазот" принял политику в области качества, промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды

В ТОАЗе введена в действие обновленная политика в области ключевых международных стандартов менеджмента, способствующих управлению процессами и устойчивому развитию предприятия. Документ содержит информацию о стратегических целях и обязательствах для их реализации. Принятие политики стало этапом подготовки "Тольяттиазота" к внедрению интегрированной системы менеджмента.

Главной целью ПАО "ТОАЗ" в области качества является выпуск безопасной, экологически чистой и конкурентоспособной продукции, отвечающей запросам потребителей. Для ее достижения предусмотрена поэтапная модернизация оборудования и инфраструктуры, а также применение современных технологий.

Ценностный ориентир "Тольяттиазота" в сфере охраны окружающей среды — минимизация углеродного следа предприятия с помощью энергоэффективного производства, снижения водо- и газопотребления. В перспективе — поиск возможности использования в производственных процессах возобновляемых источников энергии.

ТОАЗ последовательно и планомерно реализует программы, направленные на снижение воздействия на экологию региона присутствия. Для этого на предприятии постоянно совершенствуется очистка воздуха и сточных вод, а углекислый газ используется в качестве сырья для производства карбамида и углекислоты.

Еще одна масштабная стратегическая задача "Тольяттиазота" — обеспечение безопасности труда на промплощадке и улучшение условий труда сотрудников.

"В новой политике "Тольяттиазота" отражены требования международных стандартов. Она максимально соответствует требованиям времени и позволяет укрепить доверие клиентов, партнеров и сотрудников. Открытая демонстрация ценностных ориентиров предприятия — базовый принцип устойчивого развития ТОАЗа. Подписание документа является очередным подтверждением готовности к сотрудничеству и предложениям", — отметила заместитель главного инженера по качеству ПАО "ТОАЗ" Елена Ермакова.