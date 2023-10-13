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Здравоохранение Общество

Геннадий Котельников: "Без накопления и передачи опыта развитие невозможно"

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области впервые в регионе прошел всероссийский научно-образовательный форум "Университетская клиника", приуроченный к 300-летию Российской академии наук. Ведущие специалисты в области здравоохранения — академики и члены-корреспонденты РАН по терапии, хирургии, педиатрии, онкологии, травматологии, ортопедии и другим специальностям провели в Самарском государственном медицинском университете серию лекций, мастер-классов и консультаций.

Фото: предоставлено автором

Открывая форум председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников подчеркнул, что возрождение  наставничества — это государственная задача. 

"Наставничество представляет собой одну из старейших традиционных форм передачи знаний. Наставников, мудрецов и ученых всегда почитали и уважали. "Я видел дальше других, потому что стоял на плечах гигантов", — так сказал Исаак Ньютон. Наставники нужны во всех отраслях, без накопления и передачи опыта развитие невозможно. Особенно это касается медицины. И я рад, что сегодня у студентов, аспирантов, преподавателей медицинского университета есть возможность узнать о новейших разработках ведущих специалистов России в области здравоохранения", — отметил Геннадий Котельников.

В работе форума приняли участие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, ректор СамГМУ Александр Колсанов, депутат Государственной думы, академик РАН Александр Румянцев, академики РАН Владимир Крылов, Марк Курцер, Оксана Драпкина, Лейла Баранова-Намазова, Николай Володин, Левон Ашрафян, другие представители Российской академии наук.

Помимо лекционной программы специалисты встретились с руководителями здравоохранения региона, провели рабочие совещания с ведущими специалистами лечебных учреждений, приняли участие во врачебных обходах, провели консультации пациентов с редкими и сложными диагнозами.

В ходе работы форума были затронуты многие актуальные темы. Александр Румянцев рассказал, что при участии широкой общественности, депутатов и сенаторов Федерального Собрания идет обсуждение проекта Кодекса детства. Эта законодательная инициатива позволит избежать нестыковок в законодательстве, обеспечит оптимальный контроль за расходованием выделяемых на поддержку детства средств.

"У нас 34 министерства и ведомства, которые имеют отношение к детям. Но на вопрос — кто же осуществляет контроль за этими мероприятиями, можем ли мы проконтролировать вопросы, связанные с демографией в прямом смысле слова, держа ее за руку, — ответ простой — нет. Поэтому мы выступили с предложением, которое сейчас  обсуждается общественностью и юристами, о том, чтобы создать такой Кодекс детства, который включал бы в себя все элементы, касающиеся законодательных предложений детям, с тем, чтобы любой гражданин России мог в одном месте получить всю необходимую информацию", — рассказал депутат Госдумы.

Александр Румянцев, возглавляя экспертный совет по редким (орфанным) заболеваниям комитета Государственной Думы по охране здоровья, подчеркнул, что давно и плодотворно сотрудничает с профильным комитетом Самарской губернской думы, и будет рад услышать предложения по обсуждаемым темам от самарских коллег-депутатов.

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