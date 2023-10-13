Геннадий Котельников: "Без накопления и передачи опыта развитие невозможно"

В Самарской области впервые в регионе прошел всероссийский научно-образовательный форум "Университетская клиника", приуроченный к 300-летию Российской академии наук. Ведущие специалисты в области здравоохранения — академики и члены-корреспонденты РАН по терапии, хирургии, педиатрии, онкологии, травматологии, ортопедии и другим специальностям провели в Самарском государственном медицинском университете серию лекций, мастер-классов и консультаций.
Открывая форум председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников подчеркнул, что возрождение наставничества — это государственная задача.
"Наставничество представляет собой одну из старейших традиционных форм передачи знаний. Наставников, мудрецов и ученых всегда почитали и уважали. "Я видел дальше других, потому что стоял на плечах гигантов", — так сказал Исаак Ньютон. Наставники нужны во всех отраслях, без накопления и передачи опыта развитие невозможно. Особенно это касается медицины. И я рад, что сегодня у студентов, аспирантов, преподавателей медицинского университета есть возможность узнать о новейших разработках ведущих специалистов России в области здравоохранения", — отметил Геннадий Котельников.
В работе форума приняли участие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, ректор СамГМУ Александр Колсанов, депутат Государственной думы, академик РАН Александр Румянцев, академики РАН Владимир Крылов, Марк Курцер, Оксана Драпкина, Лейла Баранова-Намазова, Николай Володин, Левон Ашрафян, другие представители Российской академии наук.
Помимо лекционной программы специалисты встретились с руководителями здравоохранения региона, провели рабочие совещания с ведущими специалистами лечебных учреждений, приняли участие во врачебных обходах, провели консультации пациентов с редкими и сложными диагнозами.
В ходе работы форума были затронуты многие актуальные темы. Александр Румянцев рассказал, что при участии широкой общественности, депутатов и сенаторов Федерального Собрания идет обсуждение проекта Кодекса детства. Эта законодательная инициатива позволит избежать нестыковок в законодательстве, обеспечит оптимальный контроль за расходованием выделяемых на поддержку детства средств.
"У нас 34 министерства и ведомства, которые имеют отношение к детям. Но на вопрос — кто же осуществляет контроль за этими мероприятиями, можем ли мы проконтролировать вопросы, связанные с демографией в прямом смысле слова, держа ее за руку, — ответ простой — нет. Поэтому мы выступили с предложением, которое сейчас обсуждается общественностью и юристами, о том, чтобы создать такой Кодекс детства, который включал бы в себя все элементы, касающиеся законодательных предложений детям, с тем, чтобы любой гражданин России мог в одном месте получить всю необходимую информацию", — рассказал депутат Госдумы.
Александр Румянцев, возглавляя экспертный совет по редким (орфанным) заболеваниям комитета Государственной Думы по охране здоровья, подчеркнул, что давно и плодотворно сотрудничает с профильным комитетом Самарской губернской думы, и будет рад услышать предложения по обсуждаемым темам от самарских коллег-депутатов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас