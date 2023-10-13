Валентина Матвиенко вручила благодарность сенатору Андрею Кислову

В четверг, 12 октября, на 552-м пленарном заседании Совета Федерации его председатель Валентина Матвиенко вручила благодарность сенатору от Самарской области Андрею Кислову. От имени палаты спикер объявила сенатору благодарность за большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации и совершенствование федерального законодательства.
В Совете Федерации Андрей Кислов входит в Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В полномочиях комитета — совершенствование российского законодательства в сфере природопользования и экологии, обеспечение продовольственной безопасности страны, госрегулирование сельского хозяйства и рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности, социального развития села и многие другие важные вопросы.
Андрей Кислов более 20 лет был депутатом Самарской губернской думы. В течение трех созывов возглавлял в региональном парламенте комитет по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. В сентябре 2021 года был переизбран депутатом. На первом заседании областной думы нового созыва был делегирован в Совет Федерации от представительного органа государственной власти Самарской области.
Политик награжден государственными и ведомственными наградами. Так, в 2020 году Указом президента России он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...