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Валентина Матвиенко вручила благодарность сенатору Андрею Кислову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 октября, на 552-м пленарном заседании Совета Федерации его председатель Валентина Матвиенко вручила благодарность сенатору от Самарской области Андрею Кислову. От имени палаты спикер объявила сенатору благодарность за большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации и совершенствование федерального законодательства.

Фото: предоставлено автором

В Совете Федерации Андрей Кислов входит в Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В полномочиях комитета — совершенствование российского законодательства в сфере природопользования и экологии, обеспечение продовольственной безопасности страны, госрегулирование сельского хозяйства и рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности, социального развития села и многие другие важные вопросы.

Андрей Кислов более 20 лет был депутатом Самарской губернской думы. В течение трех созывов возглавлял в региональном парламенте комитет по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. В сентябре 2021 года был переизбран депутатом. На первом заседании областной думы нового созыва был делегирован в Совет Федерации от представительного органа государственной власти Самарской области.

Политик награжден государственными и ведомственными наградами. Так, в 2020 году Указом президента России он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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