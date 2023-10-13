Жителя Самарской области арестовали по подозрению в "заказе" убийства

В Самарской области арестовали 69-летнего местного жителя по подозрению в организации приготовления к убийству. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в октябре обвиняемый решил "заказать" убийство 57-летнего знакомого. Информация о поиске киллера попала к полицейским, и они подослали с заказчику подставного исполнителя.

Мужчина передал "убийце" необходимую информацию и 50 тыс. руб. в качестве части вознаграждения. 12 октября заказчик получил фотографии с инсценировкой убийства и отдал "исполнителю" 60 тыс. рублей. Из них 50 тыс. руб. — оставшаяся часть денежного вознаграждения, а 10 тыс. — благодарность за услугу.

13 октября суд отправил обвиняемого под стражу.