В Самаре будет ограничено движение на ул. Литвинова и по Зубчаниновскому шоссе

В Самаре вводится временное ограничение движения транспорта в связи с производством работ на инженерных коммуникациях.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ на тепловых сетях будет временно ограничено движение транспорта:



— с 20:00 15 октября до 06:00 16 октября — в районе дома № 240 по ул. Литвинова;



— с 20:00 16 октября до 06:00 17 октября — по Зубчаниновскому шоссе (в районе дома № 20 по ул. Мелекесской).



С 20:00 16 октября до 06:00 17 октября движение городского пассажирского транспорта — автобусов маршрутов №№ 27, 59, 75 — будет осуществляться по скорректированным схемам.