"Валдаи" закрывают навигацию в Самаре

В воскресенье, 15 октября, "Валдай 45Р" закрывают навигацию 2023 г. на Волге в Самаре.

Последние рейсы отправятся от речного вокзала в Ширяево в 9:00 и 15:00, обратно - 14:00 и 17:00.

Из Самары в Винновку судно отправится в 12:00, обратный рейс - 16:00.

Стоимость билета в одно направление: взрослый – 700 руб., детский (5 – 10 лет) – 500 руб., дети до 5 лет – бесплатно (без предоставления места).