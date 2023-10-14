"Валдаи" закрывают навигацию в Самаре

В воскресенье, 15 октября, "Валдай 45Р" закрывают навигацию 2023 г. на Волге в Самаре.
Последние рейсы отправятся от речного вокзала в Ширяево в 9:00 и 15:00, обратно - 14:00 и 17:00.
Из Самары в Винновку судно отправится в 12:00, обратный рейс - 16:00.
Стоимость билета в одно направление: взрослый – 700 руб., детский (5 – 10 лет) – 500 руб., дети до 5 лет – бесплатно (без предоставления места).
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!