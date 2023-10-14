Самарец угнал у знакомого автомобиль и попал на нем в ДТП

В полицию Самары обратился 26-летний местный житель, который сообщил о пропаже автомобиля ВАЗ-2114.

Потерпевший рассказал полицейским, что накануне в гостях у него находился его знакомый, они выпивали спиртные напитки, затем оба легли спать, а проснувшись, потерпевший не обнаружил ни знакомого, ни автомобиль, который был припаркован у подъезда дома. Ключи от транспортного средства лежали у мужчины в доме на видном месте.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали предполагаемого злоумышленника на месте дорожно-транспортного происшествия. Находясь за рулем чужого автомобиля, подозреваемый совершил наезд на световую опору.

Ранее судимый за кражу, незаконное приобретение, хранение наркотических веществ и незаконное проникновение в жилище местный 23-летний житель признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что, проснувшись после застолья ночью, решил съездить на машине потерпевшего по собственным делам. Зная, где хранятся ключи, он забрал их, завел транспортное средство, и уехал. По дороге он не справился с управлением и попал в ДТП, на месте которого его и задержали полицейские.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Автомобиль полицейские вернули законному владельцу.