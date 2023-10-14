Самарец угнал у знакомого автомобиль и попал на нем в ДТП

В полицию Самары обратился 26-летний местный житель, который сообщил о пропаже автомобиля ВАЗ-2114.
Потерпевший рассказал полицейским, что накануне в гостях у него находился его знакомый, они выпивали спиртные напитки, затем оба легли спать, а проснувшись, потерпевший не обнаружил ни знакомого, ни автомобиль, который был припаркован у подъезда дома. Ключи от транспортного средства лежали у мужчины в доме на видном месте.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали предполагаемого злоумышленника на месте дорожно-транспортного происшествия. Находясь за рулем чужого автомобиля, подозреваемый совершил наезд на световую опору.
Ранее судимый за кражу, незаконное приобретение, хранение наркотических веществ и незаконное проникновение в жилище местный 23-летний житель признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что, проснувшись после застолья ночью, решил съездить на машине потерпевшего по собственным делам. Зная, где хранятся ключи, он забрал их, завел транспортное средство, и уехал. По дороге он не справился с управлением и попал в ДТП, на месте которого его и задержали полицейские.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Автомобиль полицейские вернули законному владельцу.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".