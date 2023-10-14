Председатель сельхозкооператива из Безенчука не выплатил зарплаты на 1 млн рублей

Безенчукским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении председателя производственного сельскохозяйственного кооператива, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По версии следствия, в 2023 г. обвиняемый не выплатил работникам кооператива заработную плату на сумму более 1 млн рублей.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.