Председатель сельхозкооператива из Безенчука не выплатил зарплаты на 1 млн рублей

Безенчукским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении председателя производственного сельскохозяйственного кооператива, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
По версии следствия, в 2023 г. обвиняемый не выплатил работникам кооператива заработную плату на сумму более 1 млн рублей.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".