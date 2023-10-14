Глава СК России поручил доложить по обстоятельствам гибели девушки на реке Сок под Самарой

В адрес председателя СК России Александра Бастрыкина в его приемную "ВКонтакте" поступили обращения о несогласии с ходом установления обстоятельств гибели 17-летней девочки в Самарской области.

Напомним, что ЧП произошло в августе. Девушка перевернулась на арендованном у местного предпринимателя сап-борде на реке Сок и утонула. Сообщается, что коммерсант, предоставивший эту услугу ей и ее друзьям не провел с ними инструктаж по технике безопасности, а также проигнорировал их несовершеннолетний возраст.

В СУ СК России по Самарской области проводится процессуальная проверка по сообщению об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить о ходе и результатах проводимой процессуальной проверки, а также расследуемого уголовного дела.