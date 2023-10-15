В состав высшего уровня президентского кадрового резерва вошли представители правительства Самарской области

Опубликованы новые списки федерального резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации Владимира Путина.

В списки высшего уровня резерва, куда входят отдельные представители руководящего состава органов государственной власти федерального и регионального уровней, а также руководители государственных корпораций, включены имена представителей правительства региона. В настоящее время они исполняют свои обязанности с приставкой врио.

Это врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов и три его заместителя — Наталья Катина, Александр Мордвинов и Константин Пресняков. Кроме того, в резерв включены временно исполняющие обязанности министра здравоохранения Армен Бенян и министра экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Федеральный резерв управленческих кадров формируется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Это база данных высокопрофессиональных и перспективных сотрудников федеральных органов исполнительной власти, государственных органов субъектов Российской Федерации, а также государственных корпораций и организаций, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, рекомендованных в установленном порядке руководителем (первым лицом) соответствующего органа и организации.

Федеральный резерв управленческих кадров состоит из трех уровней: высший уровень резерва — руководящий состав государственных органов федерального и регионального уровней, а также государственных корпораций и организаций; базовый уровень резерва — руководители среднего уровня государственных органов федерального и регионального уровней, а также государственных корпораций и организаций; перспективный уровень резерва — государственные гражданские служащие, а также сотрудники государственных корпораций и организаций в возрасте до 35 лет. Согласно действующему законодательству, списки корректируются и обновляются раз в три года.

Всего в состав высшего уровня федерального резерва вошли 464 человека, 362 из них — представители субъектов федерации.