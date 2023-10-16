К середине недели дневной воздух в Самаре остынет до +5°C

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Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды с 16 по 18 октября. Воздух в регионе постепенно будет остывать, в ночные часы возможны заморозки.