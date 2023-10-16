К середине недели дневной воздух в Самаре остынет до +5°C

Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды с 16 по 18 октября. Воздух в регионе постепенно будет остывать, в ночные часы возможны заморозки.
В понедельник, 16 октября, в Самаре переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, 8…13 м/с. Температура воздуха +16…+18 °C.
17 числа в регионе сохранится ясная погода, ночью без осадков, днем - умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °C, днем +8…+13 °C.
В среду, 18 октября, в Самарской области осадков не ожидается. Ветер Юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, днем +5…+10 °C.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!