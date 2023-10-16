В Самарской области спасатели вытащили упавшую в подвал девочку

В Красноярском районе помощь спасателей понадобилась девочке, упавшей в подвал. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

14 октября в доме на ул. Речной в коттеджном поселке "Излучина" 13-летняя девочка упала в подвальное помещение, получила травмы и не смогла выбраться самостоятельно.

Час и 20 минут потребовалось спасателям, чтобы поднять пострадавшую и передать медикам для госпитализации.