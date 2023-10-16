В Самарской области спасатели вытащили упавшую в подвал девочку

В Красноярском районе помощь спасателей понадобилась девочке, упавшей в подвал. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
14 октября в доме на ул. Речной в коттеджном поселке "Излучина" 13-летняя девочка упала в подвальное помещение, получила травмы и не смогла выбраться самостоятельно.
Час и 20 минут потребовалось спасателям, чтобы поднять пострадавшую и передать медикам для госпитализации.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!