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Преступления Происшествия

Вызвала "скорую" мертвому мужчине: жительницу Самарской области обвиняют в смерти сожителя

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске отправилось в суд уголовное дело 41-летней местной жительницы, обвиняемой в нанесении сожителю тяжких травм, приведших к смерти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 16 июля 2023 г. она из-за ревности поссорилась с 42-летним возлюбленным и ударила его ножом в грудь. При этом "скорую" женщина вызвала только через два дня — 18 июля, когда мужчина уже не подавал признаков жизни.

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