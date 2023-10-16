Вызвала "скорую" мертвому мужчине: жительницу Самарской области обвиняют в смерти сожителя

В Чапаевске отправилось в суд уголовное дело 41-летней местной жительницы, обвиняемой в нанесении сожителю тяжких травм, приведших к смерти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 16 июля 2023 г. она из-за ревности поссорилась с 42-летним возлюбленным и ударила его ножом в грудь. При этом "скорую" женщина вызвала только через два дня — 18 июля, когда мужчина уже не подавал признаков жизни.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".