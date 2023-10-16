Самарчанка с маленьким ребенком устроила дома наркопритон

В Самаре 24-летняя безработная местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о содержании наркопритона. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На девушку пожаловались соседи, а пришедшие к ней полицейские действительно обнаружили в квартире помимо хозяйки и ее маленького ребенка троих мужчин в наркотическом опьянении. Также в квартире были стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления запрещенных веществ.

Самарчанка подтвердила, что разрешала знакомым собираться у нее дома и употреблять наркотики. Теперь в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ ("Систематическое предоставление помещений для потребления наркотиков"). Также ей грозит наказание за неисполнение родительских обязанностей.