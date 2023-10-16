"Административка" не помогла: жителя Самарской области будут судить за нападение на сожительницу

В Нефтегорском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело 37-летнего мужчины, напавшего на сожительницу и пообещавшего ее убить. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. 45-летняя пострадавшая обратилась в больницу с колото-резаной раной бедра и побоями. Травмы ей нанес сожитель.

По словам женщины, она и сожитель поссорились из-за мелких бытовых проблем. В результате мужчина несколько раз ударил ее по голове, а потом ударил ножом в ногу и пригрозил убить.

Когда мужчину задержали, он не отпирался и объяснил свой поступок неспособностью сдержать эмоции в нетрезвом состоянии. При этом ранее его уже привлекали к административной ответственности за избиение сожительницы. Также мужчина был судим за угон.

Теперь ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"), п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и ч. 1 ст. 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние").