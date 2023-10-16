"Административка" не помогла: жителя Самарской области будут судить за нападение на сожительницу

В Нефтегорском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело 37-летнего мужчины, напавшего на сожительницу и пообещавшего ее убить. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Инцидент произошел в ноябре 2022 года. 45-летняя пострадавшая обратилась в больницу с колото-резаной раной бедра и побоями. Травмы ей нанес сожитель.
По словам женщины, она и сожитель поссорились из-за мелких бытовых проблем. В результате мужчина несколько раз ударил ее по голове, а потом ударил ножом в ногу и пригрозил убить.
Когда мужчину задержали, он не отпирался и объяснил свой поступок неспособностью сдержать эмоции в нетрезвом состоянии. При этом ранее его уже привлекали к административной ответственности за избиение сожительницы. Также мужчина был судим за угон.
Теперь ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"), п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и ч. 1 ст. 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".