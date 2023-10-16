16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывший замвоенкома области банкротится на фоне уголовного дела В Ставропольском районе мужчина тайком вынес из материнского дома телевизор и подпал под уголовное дело В Приволжском районе задержали судимого парня, который выращивал в огороде марихуану Фитнес-тренер из Самары перевела мошенникам 2 млн рублей Председатель сельхозкооператива из Безенчука не выплатил зарплаты на 1 млн рублей

Преступления Происшествия

"Административка" не помогла: жителя Самарской области будут судить за нападение на сожительницу

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Нефтегорском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело 37-летнего мужчины, напавшего на сожительницу и пообещавшего ее убить. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. 45-летняя пострадавшая обратилась в больницу с колото-резаной раной бедра и побоями. Травмы ей нанес сожитель.

По словам женщины, она и сожитель поссорились из-за мелких бытовых проблем. В результате мужчина несколько раз ударил ее по голове, а потом ударил ножом в ногу и пригрозил убить.

Когда мужчину задержали, он не отпирался и объяснил свой поступок неспособностью сдержать эмоции в нетрезвом состоянии. При этом ранее его уже привлекали к административной ответственности за избиение сожительницы. Также мужчина был судим за угон.

Теперь ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"), п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и ч. 1 ст. 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние").

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5