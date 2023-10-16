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Общество

Пожарной охране Самары исполнилось 182 года

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 октября, пожарной охране Самары исполнилось 182 года.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

16 октября (по старому стилю) 1841 г. вступил в силу указ, подписанный Императором Всероссийским Николаем I об утверждении штата Самарской городской полиции, куда вошли в том числе брандмейстер и пожарные.

В 2022 г. пожарно-спасательные подразделения Самарской области совершили более 34 тыс. выездов, потушили более 7,5 тыс. техногенных пожаров и более 2,5 тыс. природных пожаров. Спасли и эвакуировали на пожарах более 2250 человек.

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Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

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