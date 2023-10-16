В понедельник, 16 октября, пожарной охране Самары исполнилось 182 года.

16 октября (по старому стилю) 1841 г. вступил в силу указ, подписанный Императором Всероссийским Николаем I об утверждении штата Самарской городской полиции, куда вошли в том числе брандмейстер и пожарные.

В 2022 г. пожарно-спасательные подразделения Самарской области совершили более 34 тыс. выездов, потушили более 7,5 тыс. техногенных пожаров и более 2,5 тыс. природных пожаров. Спасли и эвакуировали на пожарах более 2250 человек.