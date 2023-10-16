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ДТП Происшествия

В Тольятти под машину попала 16-летняя девушка

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 октября, в Комсомольском районе Тольятти в ДТП попал 19-летний водитель ВАЗ-21053. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:00 парень ехал по ул. Матросова в направлении ул. Коммунистической. В районе дома № 9 он сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

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