В Тольятти под машину попала 16-летняя девушка

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В понедельник, 16 октября, в Комсомольском районе Тольятти в ДТП попал 19-летний водитель ВАЗ-21053. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.