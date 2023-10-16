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Спорт

В Самаре завершился чемпионат МВД России по плаванию

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошел чемпионат по плаванию среди территориальных органов и образовательных организаций МВД России.

Фото: МВД РФ

Чемпионат - заключительная часть спартакиады по служебно-прикладным видам спорта, приуроченной к столетию общества "Динамо".

В соревнованиях участвовали 39 команд. В первый день правоохранители соревновались в спортивно-прикладном плавании - это заплывы в форме. В остальные дни прошли соревнования по традиционному плаванию.

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