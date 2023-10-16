В Самаре завершился чемпионат МВД России по плаванию

В Самаре прошел чемпионат по плаванию среди территориальных органов и образовательных организаций МВД России.

Чемпионат - заключительная часть спартакиады по служебно-прикладным видам спорта, приуроченной к столетию общества "Динамо".

В соревнованиях участвовали 39 команд. В первый день правоохранители соревновались в спортивно-прикладном плавании - это заплывы в форме. В остальные дни прошли соревнования по традиционному плаванию.