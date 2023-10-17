Инфляция в Самарской области в сентябре составила 0,9%

За сентябрь потребительские цены в Самарской области выросли на 0,9%, сообщает Самарастат.

Продовольственные товары подорожали на 0,93%, непродовольственные – на 1,38%, услуги – на 0,21%.

С начала года инфляция составила 4,97%. В прошлом году за тот же период цены выросли на 11,33%.