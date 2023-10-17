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Самарская область представила программу "Возвращение" в числе лучших практик на лаборатории "Поддержка участников СВО и членов их семей"

ТАМБОВ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лаборатория "Поддержка участников СВО и членов их семей" проходила в Тамбовской области. В ней принимали участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, представители из разных регионов страны. Самарскую область представляла руководитель Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.

В рамках лаборатории были рассмотрены лучшие практики регионов по поддержке ветеранов СВО и членов их семей. Проверенные регионами способы поддержки стали основой для актуализации социального стандарта.

Самарская область представила проект "Возвращение", который был разработан в регионе при поддержке Агентства стратегических инициатив и при личном участии губернатора Дмитрия Азарова.

Комплексный межведомственный план мероприятий по оказанию помощи гражданам, вернувшимся со специальной военной операции, включает социальные гарантии, реабилитацию, трудоустройство, а также организацию свободного времени. Проект получил высокую оценку президента Владимира Путина и был рекомендован главой государства к распространению в других регионах страны.

Затем на региональном портале "Госуслуг" Самарской области первым в стране был запущен сервис "Возвращение", содержащий более 100 услуг федерального, регионального и муниципального уровней. Это "единое" окно для информирования и получения всего необходимого комплекса услуг и мер поддержки.

"Сервис содержит понятным гражданину языком пошаговый алгоритм полной информации: описание услуги, кому положена, порядок действий, срок получения, какие документы нужны, кто предоставляет услугу и куда обратиться. Прорабатывается синхронизация Сервиса с цифровой платформой обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", позволяющей отслеживать работу с обращениями граждан и РОИВ оперативно решать различные вопросы", — рассказывает Наталья Полянскова.

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