В Самарской области электромонтажника будут судить за кражу с предприятия

В Самарской области отправили в суд дело жителя Оренбургской области, обвиняемого в краже с предприятия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее сотрудники ДПС в Нефтегорском районе остановили Skoda Octavia для проверки документов. В салоне 30-летний мужчина перевозил кабель и запчасти, но объяснить их происхождение не смог. В итоге водитель признался, что украл кабель и комплектующие с нефтедобывающего предприятия, на котором работает.
Мужчина работает электромонтажником. Он подключал оборудование и протягивал кабели, и решил забрать вверенное имущество, чтобы потом сдать на металлолом. Ущерб составил 42 тыс. рублей.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".