В Самарской области электромонтажника будут судить за кражу с предприятия

В Самарской области отправили в суд дело жителя Оренбургской области, обвиняемого в краже с предприятия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее сотрудники ДПС в Нефтегорском районе остановили Skoda Octavia для проверки документов. В салоне 30-летний мужчина перевозил кабель и запчасти, но объяснить их происхождение не смог. В итоге водитель признался, что украл кабель и комплектующие с нефтедобывающего предприятия, на котором работает.

Мужчина работает электромонтажником. Он подключал оборудование и протягивал кабели, и решил забрать вверенное имущество, чтобы потом сдать на металлолом. Ущерб составил 42 тыс. рублей.