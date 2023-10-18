Клиентоцентричность - один из основных принципов работы ОСФР по Самарской области

Отделение Социального фонда России по Самарской области занимается социальной защитой граждан и предоставлением услуг по пенсионному и социальному обеспечению. Управляющий отделением Елена Кривошеева рассказала о повышении уровня работы с гражданами, об упрощении процессов оформления декретных выплат, пособий, маткапитала и пенсии.

- В начале текущего года произошло объединение двух структур - Пенсионного фонда и Фонда социального страхования - в единый Социальный фонд России. Скажите: для чего это было нужно и как это изменение отразилось на работе с гражданами?

- Добрый день! Раньше информация часто запрашивалась организациями друг у друга через систему межведомственных запросов. Сейчас у нас имеется общая база данных, которая содержит в себе сведения, необходимые для назначения мер социальной поддержки. Это существенно облегчило процедуры выплат, сократило сроки их ожидания и при этом никак не отразилось на правилах их назначения.

Если смотреть на процесс более глобально, то сейчас идет переход на единую цифровую платформу. В этой системе будут отражаться все особенности жизненной ситуации человека - например, пенсионные права или статус многодетной мамы, ветерана труда. Специалисты автоматически получат информацию о том, кто на что претендует, и смогут в том числе направлять ее самому гражданину в рамках проактивного информирования.

- Как именно была упрощена система получения государственных услуг? Что изменилось?

- Раньше гражданам для получения социальной поддержки необходимо было обращаться и в ПФР, и в ФСС. Например, пенсию по инвалидности выплачивал ПФР, а средства реабилитации выдавал ФСС. Пособие по уходу за детьми до полутора лет работающие мамы получали в ФСС, а материнский капитал - в ПФР.

Новый фонд работает по принципу "одного окна". В этом году в клиентские службы фонда уже обратилось более 400 тыс. самарцев. Стало возможным быстрее и удобнее обратиться сразу за несколькими мерами поддержки в единый офис клиентского обслуживания, где специалисты могут ответить на все вопросы, связанные с предоставлением мер поддержки по линии Социального фонда.

Всего на территории Самарской области прием ведется в 43 клиентских службах - это действовавшие ранее клиентские офисы Пенсионного фонда и клиентская служба Фонда социального страхования. Прием ведется по экстерриториальному принципу - без привязки к месту жительства человека.

Все федеральные меры социальной поддержки теперь оформляются по единому запросу.

Снизилась нагрузка и на работодателей. С 1 января 2023 года приказом Минтруда России от 19.10.2022 N 677н отменена обязанность работодателей выдавать справку по форме 182н, в которой указывались сведения о заработке для назначения пособий. До 2023 года эту справку обязаны были выдавать работникам при увольнении.

Теперь эти данные возможно получить в электронном виде работодателю, направив "Запрос сведений о заработной плате сотрудника" в Отделение Социального фонда через систему электронного документооборота. Фонд, в свою очередь, получает информацию о доходах работников по межведомственному обмену от налоговой инспекции.

- Какие услуги сейчас доступны жителям дистанционно?

- После объединения Отделение Фонда по Самарской области продолжило выполнять те же задачи, которые стояли перед ФСС и ПФР. Слияние ФСС и ПФР предусматривало полную преемственность всех прежних выплат, услуг и обязательств, однако получать эти услуги стало в разы удобнее, так как появилась возможность за ними обратиться в электронном виде - через портал "Госуслуги".

Например, родителям детей сегодня не нужно никуда обращаться, чтобы оформить материнский капитал, - сертификат направляется автоматически после появления ребенка в семье на основании сведений ЗАГС. В проактивном режиме также реализованы многие перерасчеты и повышения выплат.

Граждане продолжают получать положенные им пенсии, социальные выплаты семьям с детьми и другие пособия в прежние привычные для них даты. Объединение фондов на порядок выплат никак не повлияло.

- Расскажите подробнее, какие выплаты фонд устанавливает проактивно.

- В этом году Отделение Фонда по Самарской области проактивно (в беззаявительном порядке) предоставило почти 640 тыс. выплат: в том числе назначено 565 тыс. больничных и декретных, перечислено более 36 тыс. выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для 8 тыс. получателей, а именно работающему родителю (папе или маме), оформлено почти 11 тыс. сертификатов на материнский капитал, более 12 тыс. страховых свидетельств для новорожденных - СНИЛС, без которых сегодня не оформить ни одно пособие или выплату, 5 тыс. пенсий по инвалидности также было установлено проактивно, 11 тыс. - ежемесячных денежных выплат.

Пенсионерам проактивно устанавливается доплата при достижении возраста 80 лет - это доплата представляет собой удвоение фиксированной выплаты к страховой части пенсии.

Гражданам с инвалидностью проактивно назначается пенсия и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) по данным Федерального реестра инвалидов.

Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) теперь предоставляется человеку в виде электронного или бумажного документа, который заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ("зеленую пластиковую карточку"). Ранее полученные страховые свидетельства сохраняют свое действие, поэтому гражданам не надо обращаться в Отделение Фонда за обменом документов.

Также с января 2020 года введена электронная трудовая книжка - новый формат документа, хорошо знакомого всем работающим гражданам. Электронная книжка обеспечивает постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям открывает новые возможности кадрового учета.

- А страховую пенсию по старости возможно оформить по одному заявлению не предоставляя больше никаких документов в Социальный фонд?

- Да, конечно, но сначала гражданину необходимо проверить свой индивидуальный лицевой счет на предмет отражения в нем всех пенсионных прав в полном объеме (стаж, заработок, количество пенсионных коэффициентов и иные периоды: служба в армии, уход за детьми до достижения возраста полутора лет, уход за нетрудоспособными лицами). Это можно сделать, запросив его в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Если в индивидуальном лицевом счете будущего пенсионера все сведения для назначения пенсии указаны правильно и в полном объеме, то гражданину достаточно подать заявление в личном кабинете на портале "Госуслуги" с отметкой о согласии назначения пенсии по данным ИЛС и заявление о доставке пенсии. В этом случае пенсия гражданину будет назначена "в один клик" без посещения отделения Социального фонда по Самарской области.

Если гражданин обнаружит неточности либо расхождения на ИЛС в периодах работы (официальной с "белой" заработной платой), то для уточнения и изменения лицевого счета гражданин может подать заявление на портале "Госуслуги" в разделе "Корректировка индивидуального лицевого счета в СФР". Также можно лично обратиться в клиентскую службу Социального фонда.

- А материнский капитал тоже оформляется проактивно?

- Сертификат на маткапитал оформляется семьям автоматически, без личного обращения и подачи заявления. Беззаявительный формат предусматривает формирование электронного сертификата, который родитель получает в личном кабинете на портале "Госуслуги". Через него же можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. Таким образом, у семей есть возможность распорядиться средствами маткапитала без обращения в клиентские службы.

Распорядиться средствами материнского капитала можно только по достижении ребенком, на которого выдан сертификат, возраста 3 лет. Но в ряде случаев, предусмотренных законом, использовать средства материнского капитала можно в любое время после рождения такого ребенка.

Независимо от возраста ребенка, средствами материнского капитала можно погасить жилищный кредит (заем), оплатить первоначальный взнос по жилищному кредиту (займу), оплатить платные образовательные услуги в дошкольном учреждении, товары и услуги на социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до 3 лет.

С начала действия программы государственной поддержки семей с детьми (с 2007 года) оформлено 297,6 тыс. сертификатов, 230 тыс. владельцев сертификатов на материнский капитал полностью или частично распорядились его средствами.

- Расскажите - если семья готовится к появлению ребенка, кто и как быстро оплачивает декретный отпуск?

- Как правило, под декретом подразумевается отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Обращаю внимание, что выплата пособия по уходу за ребенком до полутора лет положена только работающим женщинам. Обращаться им для ее оформления никуда не нужно. Медицинская организация направляет больничный лист работодателю, а он, в свою очередь, представляет сведения в Отделение Социального фонда по Самарской области. На это у него есть три рабочих дня. Отделение же осуществляет выплату пособия в течение 10 рабочих дней, отсчет ведется со дня, когда фондом были получены данные от работодателя. Женщина получит пособие по беременности и родам одной суммой за весь период больничного.

Например, если у женщины будет один ребенок и беременность протекает без осложнений, длительность такого больничного составит 140 дней. Ей выдают один больничный лист на весь срок отпуска по беременности и родам. Исключение - осложненные роды и многоплодная беременность, выявленная в родах. В этих случаях оформляется дополнительный больничный - на 54 или 16 дней, соответственно.

- Что, если женщина уволилась, а сейчас в положении и будет вставать на учет? Сможет ли она получать пособие?

- Неработающие женщины тоже получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет, но для возникновения права на выплату само увольнение должно быть связано с ликвидацией предприятия или прекращением деятельности в качестве ИП. Для оформления пособия женщине достаточно подать заявление через личный кабинет на портале "Госуслуги". Также эту выплату можно оформить лично через МФЦ или клиентскую службу Отделения Социального фонда по Самарской области.

- Елена Николаевна, расскажите, на каких принципах базируется клиентоцентричная деятельность Фонда.

- Клиентоцентричная деятельность Фонда основана на следующих принципах:

• Адресность мер поддержки. Отделение Фонда по Самарской области стремится предоставить индивидуальный подход к каждому гражданину, гарантируя эффективность и удобство в решении их проблем;

• Мы находимся в постоянном диалоге с гражданами и работодателями;

• Гарантируем объективность и ответственность в принятии решений;

• Фонд обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных граждан;

• Социальный фонд стремится к постоянному развитию для улучшения качества предоставляемых услуг для граждан.

- В будущем все предоставляемые Отделением Фонда по Самарской области услуги можно будет получить в режиме онлайн?

- Сегодня Отделение Фонда по Самарской области оказывает уже 44 электронные услуги, а на портале Госуслуг доступно 116 подуслуг и сервисов СФР. Они охватывают практически все направления деятельности фонда, включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей. Стало возможным подать электронное заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений. Также на портале теперь можно оформить компенсационную выплату по уходу за инвалидами и пожилыми.

Помимо этого, на Госуслугах представлены сервисы, позволяющие проверить электронную трудовую книжку и пенсионный счет. Инвалиды и их представители могут оформить заявление на предоставление технических средств реабилитации, зарегистрировать автомобиль для парковки на специальных местах и оформить путевку в санаторий для лечения. Можно подать заявление на различные выплаты, заказать выписки и справки о назначенных выплатах и справку о доходах 2-НДФЛ.

Мы стараемся придерживаться во всем клиентоориентированности: гражданин может получить любую услугу в Отделении Фонда по Самарской области без привязки к месту жительства, без дополнительных справок, а благодаря сервису предварительной записи - и без ожидания в очереди.

Мы предлагаем получить сразу все выплаты, на которые гражданин имеет право по своему статусу - пенсионера, родителя, беременной, инвалида, а не только выплаты, за которыми он обращается, так как специалистами рассматриваются все жизненные ситуации в целом. Клиентоцентричность является одним из основных принципов работы Отделения Фонда по Самарской области.

- Есть ли в Отделении Фонда по Самарской области колл-центр, где можно получить консультацию и справочную информацию?

- Да, в объединенном фонде продолжил работать Единый контакт-центр по социальным вопросам по бесплатному номеру 8-800-10-000-01. Получить консультацию по общим вопросам можно ежедневно (в рабочие дни в круглосуточном режиме, в выходные дни с 7:00 до 17:00). На обращение граждан сначала отвечает виртуальный помощник, который может проконсультировать по самым популярным вопросам. При необходимости получения более детальной информации можно обратиться в клиентскую службу лично.

А для работодателей номер телефона 8 (846) 339-29-29 по графику понедельник - четверг с 08:00 до 17:00 пятница с 08:00 до 16:00 суббота и воскресенье выходные дни.

- Где, помимо сайта Отделения Фонда, можно ознакомиться с актуальной информацией по мерам поддержки объединенного фонда?

- С актуальными новостями фонда можно ознакомиться и в официальных группах в социальных сетях Самарской области "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Телеграм".

Также ознакомиться с графиком работы клиентских служб Отделения Фонда по Самарской области и иной полезной информацией по назначению и выплате социальных услуг можно на сайте www.sfr.gov.ru.

- Каковы промежуточные итоги работы самарского отделения Фонда и каковы планы?

- По итогам работы нового Социального фонда по Самарской области можно сказать, что объединение оказалось полезным как для потребителей (пенсионеров, социально незащищенных категорий граждан, людей с инвалидностью, молодых мам, работодателей), так и для самой структуры. В результате слияния ПФР и ФСС появилась более эффективная и открытая организация.

Конечно, мы продолжим развивать систему беззаявительного назначения пособий. Также хотелось бы усовершенствовать работу электронных сервисов и добиться того, чтобы в будущем граждане смогли получать еще больше услуг полностью в режиме онлайн, без посещения клиентских служб Отделения. Уверена, что обслуживание наших граждан станет еще комфортнее и эффективнее.