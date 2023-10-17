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Ольга Гальцова о строительстве дома для престарелых: "Это новый уровень социальной помощи нашим гражданам"

ПЕСТРАВКА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела рабочий день в Пестравском районе. В селе Высокое правозащитник ознакомилась с ходом строительства "Южный пансионат для ветеранов труда (дома-интерната для престарелых и инвалидов)" — важного социального объекта региона.

Фото: Уполномоченный по правам человека в Самарской области

Ольга Гальцова вместе с врио заместителя председателя правительства Самарской области Александром Фетисовым, врио министра социально-демографической и семейной политики Региной Воробьевой, главой Пестравского района Сергеем Ермоловым посмотрели жилые помещения — объект построен по уникальному для нашей страны квартирному типу, где предусмотрена своя удобная кухня, просторный санузел, продуманный с учетом пожеланий пенсионеров, выход на балкон с панорамным остеклением.

Кроме жилых зон есть медицинские блоки, хозяйственные комнаты, прилегающая территория, благоустройство которой завершается. Установлены беседки и лавочки, оформлены газоны, тротуары, будут оборудованы и "высокие грядки" — приподнятые над землей сооружения, наполненные почвой и предназначенные для посадки и выращивания культурных растений на той высоте, которая очень удобна для маломобильных граждан.

В пансионате смогут получать высококвалифицированную и специализированную социальную помощь 200 человек.

"Пансионат демонстрирует новый уровень социальной помощи нашим гражданам. Все создано с учетом психологии пожилого человека — качественно, уютно, удобно для долгой, активной, комфортной жизни. Получить такой пансионат для нашей области долгое время было мечтой, и сегодня все сделано правительством Самарской области, губернатором Дмитрием Азаровым, министерством социально-демографической и семейной политики, чтобы этот объект был построен. Мы с коллегами посещали учреждения для пожилых людей в других регионах, хочу отметить, что ничего подобного еще не встречали", — прокомментировала Ольга Гальцова.

В комфортных жилых блоках разместятся также гостиные для встреч с родными, спортивный и актовый залы, столовая и многочисленные помещения для занятий по интересам. Кроме того, в пансионате предусмотрен целый комплекс инженерных сооружений: автономная котельная, скважины водоснабжения с модулем очистки воды, а также очистные сооружения для бытовых канализационных стоков.

"Такой планировки, адаптированной под условия маломобильных, пожилых людей нет в нашем регионе, в стране — по пальцам пересчитать. Ведь как по жизни получается? С человеком что-то происходит, что сковывает его жизнедеятельность и приходится ему адаптироваться под те условия, в которых он живет. Здесь наоборот, те, кто сюда едут — ограничены по состоянию здоровья: у кого-то проблемы с передвижением, у кого-то с опорно-двигательным аппаратом. Всю концепцию мы полностью создали под того человека, который завтра сюда заедет жить", — поделилась Регина Воробьева.

В комнатах установлены многофункциональные кровати, у каждого проживающего будет свое пространство для личных вещей. Обязательно наличие кнопок вызова персонала на случай тревожного состояния и необходимости в помощи. Те пожилые люди, кто выступил экспертом при организации пространства для жизни — уже побывали на экскурсии и подчеркнули, данные условия, где все продумано до мелочей, конечно повлияют на качество жизни будущих новоселов. Относительно переезда в Южный пансионат каждый будет принимать решение самостоятельно, ведь эти стены для престарелых и людей с ограниченными возможностями станут домом, который построен с большой заботой и вниманием.

Сейчас на объекте идут отделочные работы, благоустройство территории. Завершение строительства планируется в текущем году.

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