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Сбер первым в России перевел свою банкоматную сеть на собственный процессинг

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер стал первым банком в России, который разработал управляющий процессинг для устройств самообслуживания.

Теперь на нем работает 100% банкоматов (в том числе с функцией самоинкассации) и информационно-платежных терминалов Сбера. Банкоматный процессинг позволяет проводить операции по картам, по биометрии и с помощью смартфона по QR-коду, SberPay и Mir Pay.

"Создание собственного банкоматного процессинга — тектонический сдвиг на пути технологической трансформации банкоматной сети, к которому мы шли не один год. Он позволяет значительно приблизить технологический суверенитет. Теперь доля собственного программного обеспечения Сбера в софте, используемом для управления банкоматами, составляет 96%. Благодаря своему процессингу Сбер сможет в разы увеличить скорость вывода новых полезных функций для клиентов, существенно снизив стоимость владения ИТ-инфраструктурой при обеспечении высокого уровня надежности и безопасности. В следующем году мы предложим услуги нашего процессинга другим банкам, расширив для них возможности развития банкоматного бизнеса", — отметила старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.

Гид потребителя

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