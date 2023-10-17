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Общество

Более 500 тысяч россиян уже пользуются новым мобильным приложением "Госуслуги.Дом"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минстрой России ведет активную работу по внедрению в субъектах Российской Федерации новой мобильной платформы для решения всех вопросов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства в одном окне — мобильного приложения "Госуслуги.Дом". Мобильное приложение работает уже во всех регионах России.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Ранее приложение было запущено в тестовом режиме в 17 субъектах: Республике Удмуртия, Республике Хакасия, Ставропольском крае, Архангельской, Белгородской, Калужской, Кировской, Курской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях, а также в Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Пользователи из этих регионов уже оценили удобство функционала приложения и отметили эффективность решения жилищно-коммунальных вопросов благодаря его использованию.

"Одной из главных функций является сбор показаний приборов учета и оплата счетов за коммунальные услуги в одном приложении. Это позволяет экономить время и значительно упрощает взаимодействие с коммунальными службами. Помимо этого, владельцы квартир могут получить информацию о проведении капитального ремонта, проводить собрания собственников онлайн, а если приближается срок поверки счётчиков, приложение пришлёт уведомление об этом. Таким образом, данный сервис отвечает запросам всех пользователей — как собственников квартир, так и управляющих организаций, а также государственных жилищных инспекций и органов власти. Удобство приложения оценили уже около 500 тысяч россиян", — сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

С помощью сервиса собственники квартир могут оперативно подавать заявки в управляющие организации (УО), получать обратную связь, изучать отчеты по доходам и расходам УО за прошлый год, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости загружаются автоматически. В случае отсутствия информации необходимо вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении. После рассмотрения данные отобразятся в личном кабинете пользователя.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. 

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Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

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