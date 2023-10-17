Санаторий "Поволжье" в Самаре будет ликвидирован в ближайшее время

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Правительство Самарской области опубликовало постановление о ликвидации санатория "Поволжье" (ул. Советской Армии, 249). Документ от 16 октября подписан и. о. первого вице-губернатора Натальей Катиной.