В Самарской области растет пять видов грибов, за сбор которых грозит штраф

В октябре 2023 года в России вступила в силу новая статья Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за уничтожение грибов и растений, входящих в Красную книгу. Штраф составит от 5 тысяч до 1 миллиона рублей. Доцент кафедры биологии Самарского государственного социально-педагогического университета Валентина Ильина сообщила "КП-Самара", что на территории области встречается только пять краснокнижных видов грибов.
"Они все довольно-таки специфичные, поэтому вряд ли грибники рванут их собирать. Например, ежовик - он даже на гриб не похож. Паутинки, конечно, похожи на сыроежку, но вероятность того, что вы их найдете, очень мала, хотя и не равна нулю", - говорит Валентина Ильина.
В числе таких грибов она перечислила ежовик коралловидный, звездовик бахромчатый, паутинник фиолетовый, паутинник триумфальный и печеночницу обыкновенную.
Ежовик охраняется на территории Жигулевского заповедника, Красноармейского сосняка в Кинельском районе и Древостоя дуба в Самаре. Звездовик бахромчатый охраняется на территории Жигулевского заповедника и Красноармейского сосняка в Кинельском районе. Паутинник фиолетовый - на территории Жигулевского заповедника. Паутинник триумфальный - на территории Самарской Луки, печеночница обыкновенная - на территории Жигулевского заповедника, Самарской Луки, Красноармейского сосняка и Древостоя дуба в Самаре.
"Опытный грибник знает, что именно он собирает и как это выглядит. Если вы новичок - не ходите на охоту в одиночку, возьмите опытного товарища и предварительно ознакомьтесь с грибным разнообразием нашего региона. Помимо штрафа, ведь вам грозит еще и отравление", - предупреждает Валентина Ильина.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!