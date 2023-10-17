В Самарской области растет пять видов грибов, за сбор которых грозит штраф

В октябре 2023 года в России вступила в силу новая статья Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за уничтожение грибов и растений, входящих в Красную книгу. Штраф составит от 5 тысяч до 1 миллиона рублей. Доцент кафедры биологии Самарского государственного социально-педагогического университета Валентина Ильина сообщила "КП-Самара", что на территории области встречается только пять краснокнижных видов грибов.

"Они все довольно-таки специфичные, поэтому вряд ли грибники рванут их собирать. Например, ежовик - он даже на гриб не похож. Паутинки, конечно, похожи на сыроежку, но вероятность того, что вы их найдете, очень мала, хотя и не равна нулю", - говорит Валентина Ильина.

В числе таких грибов она перечислила ежовик коралловидный, звездовик бахромчатый, паутинник фиолетовый, паутинник триумфальный и печеночницу обыкновенную.

Ежовик охраняется на территории Жигулевского заповедника, Красноармейского сосняка в Кинельском районе и Древостоя дуба в Самаре. Звездовик бахромчатый охраняется на территории Жигулевского заповедника и Красноармейского сосняка в Кинельском районе. Паутинник фиолетовый - на территории Жигулевского заповедника. Паутинник триумфальный - на территории Самарской Луки, печеночница обыкновенная - на территории Жигулевского заповедника, Самарской Луки, Красноармейского сосняка и Древостоя дуба в Самаре.

"Опытный грибник знает, что именно он собирает и как это выглядит. Если вы новичок - не ходите на охоту в одиночку, возьмите опытного товарища и предварительно ознакомьтесь с грибным разнообразием нашего региона. Помимо штрафа, ведь вам грозит еще и отравление", - предупреждает Валентина Ильина.