В Самарской области начали проверку из-за полученных школьниками травм в с. Ташелка

Прокуратура Ставропольского района Самарской области начала проверку в связи с сообщением об инциденте в школе с. Ташелка.
В сообщении и появившихся позже публикациях в интернете говорится, что во время школьной линейки утром 16 октября несколько детей упали в обморок. Первую помощь при этом оказали не всем нуждающимся. Один из школьников якобы получил травму от удара об батарею. Но об этом не сказали родителям.
Сейчас троих учеников госпитализировали в Тольяттинскую детскую городскую больницу. Их жизни вне опасности.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!