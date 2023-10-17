В Самарской области начали проверку из-за полученных школьниками травм в с. Ташелка

Прокуратура Ставропольского района Самарской области начала проверку в связи с сообщением об инциденте в школе с. Ташелка.

В сообщении и появившихся позже публикациях в интернете говорится, что во время школьной линейки утром 16 октября несколько детей упали в обморок. Первую помощь при этом оказали не всем нуждающимся. Один из школьников якобы получил травму от удара об батарею. Но об этом не сказали родителям.

Сейчас троих учеников госпитализировали в Тольяттинскую детскую городскую больницу. Их жизни вне опасности.