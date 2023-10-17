В Самаре после матча по регби усилят работу общественного транспорта

В субботу, 21 октября, в Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с матчем по регби.

Матч между сборной России по регби и командой "Русские Барбарианс" пройдет на "Солидарность Самара Арене" в 12:00.

До начала матча зрители могут приехать на трамваях № 11 и 12 — до конечной остановки "Самара Арена". После матча дополнительные трамваи будут ждать зрителей на той же остановке.

Кроме того, после матча к остановке "Улица Алма-Атинская" подадут дополнительные автобусы № 1, 67, 34, 41, а на остановку "Улица Дальняя" — автобусы № 1, 67.