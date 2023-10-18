В Самарской области стартовал всероссийский форум "Международная интеграция и карьера в России"

Во вторник, 17 октября, в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова состоялось открытие всероссийского форума "Международная интеграция и карьера в России".

Организаторами форума выступают Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева совместно с Российским обществом "Знание".

В форуме участвуют органы исполнительной власти, бизнес, общественные организации, образовательные сообщества, а также иностранные и российские студенты. Такой состав позволяет синхронизировать взгляды разных структур на вопросы создания комфортной среды для обучения иностранных студентов в российских вузах и последующего трудоустройства наиболее талантливых из них.

Открыл форум ректор университета, руководитель регионального отделения российского общества "Знание" Владимир Богатырев: "Тема форума крайне важна: число иностранных студентов ежегодно увеличивается как в стране, так и в Самарской области, и в нашем университете. Причем эта тенденция характерна не только для России. Студенты всё чаще переезжают в другие города и страны, чтобы получить качественное образование. Так, в Самарском университете им. Королёва за десять лет число иностранных студентов выросло примерно в пять раз. В процессе обучения возникают вопросы, связанные с адаптацией таких студентов в культурную среду нашей страны и их дальнейшего трудоустройства. Так что этот форум важен и для иностранных обучающихся, и для университета, и для общества".

Руководитель управления по развитию просветительской деятельности в Приволжском федеральном округе Российского общества "Знание" Дмитрий Травкин в своем выступлении подчеркнул, что просветительская работа в Самарской области вышла на новый уровень: "В конце июня этого года региональное отделение Российского общества "Знание" в Самарской области получило перезагрузку. Задачи общества находятся в зоне особого внимания губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, который возглавил наблюдательный совет реготделения. Самарское региональное отделение Российского общества "Знание", возглавляемое Владимиром Богатыревым, активно развивается, участвует в проектах регионального и федерального уровня, вносит весомый вклад в развитие просветительской деятельности всего Приволжского федерального округа. Проводятся тысячи просветительских мероприятий — научные батлы, конкурсы, викторины, организуются выступления выдающихся людей из сферы истории, культуры, науки, снимаются фильмы. Мы помогаем лекторам быть услышанными и найти свою аудиторию. Российское общество "Знание" сегодня объединяет всех, кому важно просвещение, развитие, достоверные знания".

Участников форума приветствовали также заместитель директора Института Китая и Средней Азии РАН Юрий Кулинцев, заместитель председателя комитета по международным делам Государственной думы РФ, сенатор от Самарской области Фарит Мухаметшин.

Федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев приветствовал участников форума от лица полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. А проректор по внеучебной работе Михаил Леонов зачитал приветственный адрес внука известного политика и руководителя "Россотрудничества" Евгения Примакова: "В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева обучается более тысячи студентов из 69 стран мира. Вместе с российскими студентами эти ребята создают мультикультурную среду, которая требует особого внимания. Я рад, что руководство и педагогический состав вуза думают о том, как адаптировать обучающихся со всего мира к новым для них условиям, и делают их взаимодействие наиболее комфортным. Важно не оставлять ребят на протяжении всего периода обучения. Интегрировать их не просто в социум, но и в систему трудовых и экономических отношений, определить траекторию их профессионального развития. На эти вопросы и призван ответить этот форум".

Работа форума продлится два дня. Среди активностей — круглые столы и лекции. В течение второго дня будет действовать арт-площадка иностранных студентов, на которой подведут итоги конкурса "Иностранец в России".

Так, Оксана Амелькина, руководитель добровольческого направления "ДоброВо" молодежной лиги студентов ПНИПУ поделилась опытом добровольческой деятельности иностранных обучающихся Пермского политеха по адаптации к трудовой деятельности на разных этапах обучения. Фарход Гофур Угли Эркинов, руководитель центра развития карьеры и молодежного предпринимательства Северо-кавказского федерального университета, представит проект "Карьерная школа иностранных студентов СКФО".

С лекцией на тему "Кросс-культурные аспекты международной деятельности общественной организации" выступит Дмитрий Хилов, руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

В рамках форума на площадке университета состоится Фестиваль карьеры, где студенты — будущие инженеры, программисты и экономисты — смогут пообщаться с представителями компаний. Здесь же можно будет получить консультацию от сотрудников управления занятости и карьеры и оперативно заполнить резюме. На фестиваль приглашены 13 компаний, среди них: "Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", "Спутниковые инновационные космические системы", "ОКБ "Аэрокосмические системы", Банк ВТБ, "Фармперспектива", "Самарский резервуарный завод", "Завод приборных подшипников", "Полад", ООО "Риквест-Самара", "Первая Башенная Компания", "СМС-Информационные технологии".

Есет Жумабаев, студент из Казахстана третий год учится на международных отношениях: "Я приехал в Самарский университет им. Королева, потому что считаю, что в России достаточно качественное образование. Я хотел бы построить карьеру, возможно, в России". Есет хочет узнать, как иностранному студенту поступить в магистратуру, какие есть варианты с получением вида на жительство и гражданства, как устроиться на работу в госструктурах.

"Тема интернационализации является одной из ведущих для многих российских университетов. Сейчас только в Самарском университете им. Королева учатся около тысячи студентов из 69 стран мира! Иностранные студенты понимают: получать образование в регионах выгоднее, чем в столице. Они выбирают нас, поскольку уверены, научные школы, стоящие за брендом Самары и Самарского университета — прежде всего в сфере аэрокосмических технологий — позволят им без проблем построить карьеру не только у себя на родине, но и в любой стране. Все большую популярность у иностранцев набирают экономический, филологический и юридический факультеты вуза.

Абитуриенты знают — преподавать им будут ведущие ученые, занимающиеся реальными научными исследованиями. Знания и навыки, передаваемые в рамках традиционных научных школ, дополняются современными компетенциями.

Научные коллективы университета вовлечены в процессы интернационализации. Для этого создаются все необходимые условия: приглашаются ведущие иностранные ученые, появляется все больше англоязычных образовательных программ по разным направлениям подготовки", — прокомментировал ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев.

"Этот форум является прекрасным примером сотворчества и сотрудничества Самарского университета им. Королева и Самарского регионального отделения Российского общества "Знание". В современном мире одним из наиболее важных аспектов развития общества являются образование и социализация молодого человека. От уровня образования зависит дальнейший путь человека, его карьера, успех. В то же время профессиональные знания и компетенции специалиста связаны с развитием региона и страны в целом. Сегодня обучение за рубежом — тренд. И сегодня в связи с повышением количества иностранных студентов растет роль кросс-культурной компетенции молодежи, адаптация студентов к новой жизни, интеграция в системе трудовых, социальных, экономических отношений, выстраивание траекторий их профессионального роста. Самарское реготделение общества участвует в просветительских проектах регионального уровня, вносит вклад в развитие просветительской деятельности всего ПФО. Российское общество "Знание" сегодня объединяет всех, кому важно просвещение, развитие, достоверные знания", — отметил руководитель управления по развитию просветительской деятельности в Приволжском федеральном округе общества "Знание" Дмитрий Травкин.