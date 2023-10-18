В Самарской области пропала 42-летняя женщина

В Самарской области разыскивают 42-летнюю пропавшую женщину. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жительница с. Старая Рачейка Сызранского района Юлия Статченко ушла из дома на ул. Октябрьской 27 августа 2023 г. и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 45-50 лет, европейской внешности, среднего телосложения, рост 165-170 см, овальное лицо, средний лоб, светлые средние брови, темные глаза, тонкие губы, темные волосы средней длины.

Всех, кто видел женщину или располагает информацией о ее местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России "Сызранское" 8 (8464) 98-46-02, либо по единому телефону экстренных служб 102.