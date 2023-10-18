Тольяттинского адвоката и двух его приятелей обвиняют в мошенничестве

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела адвоката и двух местных жителей. Их обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с ноября 2022 г. адвокат оказывал юридическую помощь в связи с уголовным делом об изготовлении и обороте порнографии. В 2023 г. защитник и двое его знакомых сказали подследственному, что могут оказать помощь в назначении менее строгого вида наказания, в том числе и освобождения от привлечения к уголовной ответственности. За эти услуги они запросили 2 млн рублей.

Потерпевший не поверил и обратился в ФСБ. Далее, 9 марта 2023 г., подозреваемых задержали при получении денег.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.