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Преступления Происшествия

Тольяттинского адвоката и двух его приятелей обвиняют в мошенничестве

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти завершилось расследование уголовного дела адвоката и двух местных жителей. Их обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с ноября 2022 г. адвокат оказывал юридическую помощь в связи с уголовным делом об изготовлении и обороте порнографии. В 2023 г. защитник и двое его знакомых сказали подследственному, что могут оказать помощь в назначении менее строгого вида наказания, в том числе и освобождения от привлечения к уголовной ответственности. За эти услуги они запросили 2 млн рублей.

Потерпевший не поверил и обратился в ФСБ. Далее, 9 марта 2023 г., подозреваемых задержали при получении денег.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

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