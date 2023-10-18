Мошенники четыре дня звонили жительнице Сызрани, чтобы выманить 2 млн рублей

В Сызрани жертвой мошенников стала 55-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В течение четырех суток ей звонил неизвестный - якобы сотрудник банка. Он утверждал, что их служба безопасности зафиксировала попытку хищения денег с ее счета. В итоге злоумышленник убедил женщину перевести все деньги на "безопасный" счет. Потерпевшая согласилась и лишилась 2 млн рублей.

После этого звонки прекратились. И женщина поняла, что ее обманули.