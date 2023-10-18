Мошенники четыре дня звонили жительнице Сызрани, чтобы выманить 2 млн рублей

В Сызрани жертвой мошенников стала 55-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В течение четырех суток ей звонил неизвестный - якобы сотрудник банка. Он утверждал, что их служба безопасности зафиксировала попытку хищения денег с ее счета. В итоге злоумышленник убедил женщину перевести все деньги на "безопасный" счет. Потерпевшая согласилась и лишилась 2 млн рублей.
После этого звонки прекратились. И женщина поняла, что ее обманули.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".