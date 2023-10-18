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Преступления Происшествия

Мошенники четыре дня звонили жительнице Сызрани, чтобы выманить 2 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани жертвой мошенников стала 55-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В течение четырех суток ей звонил неизвестный - якобы сотрудник банка. Он утверждал, что их служба безопасности зафиксировала попытку хищения денег с ее счета. В итоге злоумышленник убедил женщину перевести все деньги на "безопасный" счет. Потерпевшая согласилась и лишилась 2 млн рублей.

После этого звонки прекратились. И женщина поняла, что ее обманули.

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