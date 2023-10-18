"Синтерра Медиа" подняла "Настроение" телеканалу "ТВ Центр"

Компания "Синтерра Медиа", цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, развернула систему облачного хранения контента для новостного комплекса телеканала "ТВ Центр" и информационно-познавательной программы "Настроение".
"ТВ Центр" осуществляет полный цикл производства и выпуска ТВ-программ на базе собственного технического центра с безленточной технологией. Растущие объемы производства контента потребовали расширения системы оперативного хранения. Проект реализован компанией "Синтерра Медиа" по модели IaaS (инфраструктура как услуга), что позволило телеканалу "ТВ Центр" избежать создания собственной непрофильной инфраструктуры и капитальных затрат.
"ТВ-производство — высокотехнологичный процесс, требующий современных ИТ-решений с высоким уровнем производительности и надежности. Мы давно сотрудничаем с телеканалом "ТВ Центр" в сфере доставки ТВ-сигналов и впервые выступили как интегратор и провайдер технологического сервиса внутри производственного комплекса федерального телеканала", — говорит генеральный директор компании "Синтерра Медиа" Григорий Урьев.
"Телекомпания "ТВ Центр" активно развивается, следуя за технологичными новинками. Модернизация систем хранения данных позволит нам оперативно увеличивать технологические ресурсы для обработки и хранения эфирных материалов, не неся капитальных затрат", — комментирует заместитель генерального директора по производству и техническому развитию АО "ТВ Центр" Александр Широков.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.