По просьбам жителей в Большеглушицком районе ремонтируют важную транспортную артерию

В Большеглушицком районе завершается ремонт участка межмуниципальной автомобильной дороги "Самара — Большая Черниговка" — Южный — Фрунзенский — Каралык протяженностью 1,67 км. Дорога соединяет населенные пункты сельского поселения Фрунзенское с региональной сетью автомобильных дорог.
Вопрос о необходимости ремонта дорожного полотна был поднят главой сельского поселения Юрием Пищалиным на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с представителями южных районов губернии в июне этого года. В итоге по поручению главы региона автомобильная дорога была включена в перечень объектов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за счет направления дополнительных средств из регионального бюджета.
"Дорога проходит через административный центр сельского поселения — поселок Фрунзенский. Здесь сосредоточены образовательные учреждения — детский сад и школа, офис врачей общей практики, магазины. Во Фрунзенском располагается крупный агрохолдинг, который занимается растениеводством и животноводством. Во фрунзенскую школу осуществляется подвоз детей из 4 сельских поселений. Дорога была в очень плохом состоянии, мы много раз обращались с просьбой о ее ремонте. Жители приятно удивлены, что просьба услышана, большое спасибо губернатору. Эту дорогу мы очень ждали", — говорит Юрий Пищалин.
Работы на объекте начаты в сентябре 2023 года и уже подходят к завершению. "Мы выполнили устройство основания дорожной одежды методом холодной регенерации и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также проведены работы по уширению проезжей части и укреплению обочин. В ближайшее время установим новые дорожные знаки и нанесем разметку", — говорит представитель подрядной организации Андрей Неценко.
За производством работ наблюдают местные жители. "Ребята работают очень слаженно. Сами себе завидуем, что такие работы у нас проводятся. На объекте работают настоящие специалисты, техника хорошая, подрядная организация не простаивает ни минуты", — отмечает Юрий Пищалин.
Отметим, что в список объектов, которые включили в нацпроект благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета, всего включено три объекта.
Помимо автомобильной дороги в поселке Фрунзенский, также ведется ремонт участков дорог Петра Дубрава — Дубовый Гай в Волжском районе протяженностью 1,6 км и Борма — Кошки — Погрузная в Кошкинском районе протяженностью 8 км. Все работы по ремонту будут завершены до конца дорожного сезона этого года.
Всего в текущем году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 110 дорожных объектов протяженностью 380,57 км.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?