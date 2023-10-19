Перед судом предстанет женщина, перевозившая 5 кг наркотиков

В Красноярском районе направлено в суд уголовное дело о покушении на незаконный сбыт свыше 5 кг наркотических средств, сообщает прокуратура Самарской области.
Обвинение предъявлено жительнице Тюмени по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
"По версии следствия, в августе 2023 г. инструктор тюменской автошколы получила от неустановленного лица сведения о нахождении на территории Саратовской области тайника с оптовой партией наркотических средств. В назначенном месте она забрала свыше 5 кг синтетического наркотического средства, которое спрятала в автомобиле и перевезла на территорию Самарской области, чтобы организовать закладку и передать ее координаты соучастнику", - указывается в сообщении прокуратуры.
В Красноярском районе автомобиль был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, которые обнаружили и изъяли наркотики.
Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении неустановленного лица, организовавшего закладку и перевозку, расследование продолжается.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".