Перед судом предстанет женщина, перевозившая 5 кг наркотиков

В Красноярском районе направлено в суд уголовное дело о покушении на незаконный сбыт свыше 5 кг наркотических средств, сообщает прокуратура Самарской области.

Обвинение предъявлено жительнице Тюмени по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

"По версии следствия, в августе 2023 г. инструктор тюменской автошколы получила от неустановленного лица сведения о нахождении на территории Саратовской области тайника с оптовой партией наркотических средств. В назначенном месте она забрала свыше 5 кг синтетического наркотического средства, которое спрятала в автомобиле и перевезла на территорию Самарской области, чтобы организовать закладку и передать ее координаты соучастнику", - указывается в сообщении прокуратуры.

В Красноярском районе автомобиль был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, которые обнаружили и изъяли наркотики.

Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении неустановленного лица, организовавшего закладку и перевозку, расследование продолжается.