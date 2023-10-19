"Тольяттиазот" внедряет систему LIMS

ТОАЗ начал опытную эксплуатацию лабораторной информационной менеджмент-системы LIMS. Программное обеспечение, предназначенное для управления лабораторными потоками работ и документов, оптимизирует сбор и анализ данных. Внедрение нового IT-продукта проходит в рамках цифровизации предприятия.

Первым этапом цифровой трансформации является внедрение LIMS в производственной лаборатории "Тольяттиазота". LIMS автоматизирует расчет методик измерения, составление документов о качестве и формирование отчетности. Это позволит анализировать большой объем данных в режиме реального времени, что сделает процесс управления качеством более эффективным.

Следующим этапом будет интеграция информационной базы контроля качества с действующими автоматизированными системами предприятия.

"Современная гибкая система LIMS имеет большой потенциал. Реализация проекта обеспечит оптимизацию бизнес-процессов лаборатории и создание системы управления качеством на предприятии в соответствии с требованиями российских и международных стандартов", — отметила заместитель главного инженера по качеству ПАО "ТОАЗ" Елена Ермакова.