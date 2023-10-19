В Самарской области нашли пропавшую 86-летнюю женщину

В Клявлинском районе Самарской области разыскали потерявшуюся 86-летнюю женщину. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
К правоохранителям обратился местный житель - его пожилая мать куда-то ушла из дома. При этом женщина страдает потерей памяти и плохо ориентируется на местности.
В результате полицейские быстро нашли женщину в лесном массиве и передали родственникам.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!