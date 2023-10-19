В Самарской области нашли пропавшую 86-летнюю женщину

В Клявлинском районе Самарской области разыскали потерявшуюся 86-летнюю женщину. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратился местный житель - его пожилая мать куда-то ушла из дома. При этом женщина страдает потерей памяти и плохо ориентируется на местности.

В результате полицейские быстро нашли женщину в лесном массиве и передали родственникам.