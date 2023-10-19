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В Самаре открылся центр дневного пребывания "Вектор жизни"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подопечные нового центра — пожилые граждане и инвалиды, живущие в Ленинском и Самарском районах города. Сюда приходят в том числе молодые люди с ментальными особенностями, нуждающиеся в особой заботе и внимании. "Вектор жизни" — уже двадцатый центр дневного пребывания в регионе.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Сделать так, чтобы инвалиды и пожилые люди не чувствовали одиночества и социальной изоляции, организовать их досуг и развить творческий потенциал, помочь людям с ментальными нарушениями здоровья с адаптацией в обществе и в быту — такие цели ставят перед собой специалисты новых центров дневного пребывания. Здесь регулярно проходят творческие, спортивные и образовательные мероприятия, психологические занятия, мастер-классы и встречи с представителями медицинских организаций.

Каждому человеку помогают подобрать занятие по душе с учетом состояния здоровья. Занятия проходят в группах и продолжаются до четырех часов. А если нужно, организуется доставка от дома до центра и обратно. Все услуги предоставляются бесплатно.

Поддержку получают и семьи пожилых людей и инвалидов. Пока подопечные центров заняты, их родственники могут уделить время другим делам и отвлечься от постоянного процесса ухода.

Один из подопечных нового центра "Вектор жизни" — 20-летний Григорий, инвалид с детства. Юноша занимался в танцевальном хореографическом коллективе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 16 лет стал актером экспериментального театра, на протяжении многих лет участвует в различных всероссийских, городских, областных конкурсах и фестивалях.

"В центре проходят важные занятия: это и адаптированная физкультура, и работа с психологом. Ребят обучают социально-бытовым навыкам, учат готовить, общаться с другими людьми. У сына после занятий хорошее настроение, здесь у него появились друзья, он с радостью сюда ходит. Мы очень довольны, что и в нашем районе появился такой центр. С нетерпением ждали, когда он откроется", — рассказывает мама Григория Ольга Еремина.

В самарском центре работают несколько групп для молодых инвалидов с психическими расстройствами и отдельные группы для пожилых людей, которым в силу возраста необходима профилактика развития когнитивных нарушений.

"В центре действуют шесть локаций, приспособленных для развития навыков самообслуживания и творческого потенциала, укрепления физического здоровья. Вся наша работа нацелена на повышение качества социальных услуг, улучшение жизни подопечных в целом. И поскольку это уже не первый центр дневного пребывания, мы видим положительный эффект и результаты, которых достигают наши подопечные", — говорит и.о. директора Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Постников.

Услугами центра пользуется и пенсионерка Валентина Прихненко. В конце 2022 года она пришла в КЦСОН для оформления материальной помощи — и узнала про занятия в группе активного долголетия, вошла в число волонтеров "серебряного" возраста. Со временем у Валентины появились проблемы со здоровьем. Поэтому ей предложили посещать центр дневного пребывания "Вектор жизни". Как рассказывает Валентина, она не только приобретает полезные навыки и укрепляет здоровье: улучшается эмоциональный фон, появляются новые друзья, а главное, что благодаря центру она чувствует себя окруженной вниманием.

Центры дневного пребывания открываются в нашем регионе благодаря федеральному проекту "Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами". Эта система — ключевая часть национального проекта "Демография", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Реализация мероприятий в рамках нацпроекта в Самарской области находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. В настоящее время услуги центров дневного пребывания получают почти 700 жителей региона.

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