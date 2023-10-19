КуйбышевАзот посетила делегация Совета Федерации РФ

ПАО "КуйбышевАзот" с рабочим визитом посетила делегация Совета Федерации РФ во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андреем Яцкиным. Также в числе гостей предприятия были заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина, министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин, другие официальные лица.
В ходе обзорной экскурсии генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко ознакомил членов делегации с производством и ходом реализации инвестиционных проектов компании, многие из которых сегодня находятся на завершающей стадии.
В частности, один из таких проектов — находящаяся в режиме вывода на проектные мощности новая установка грануляции и выпарки аммиачной селитры. Проект с объемом инвестиций 5 млрд рублей реализован с применением российских технологий, лицензиаром которых является ОАО "ГИАП". Благодаря его реализации существенно снижены выбросы предприятия в атмосферу. Установка не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2300 тонн в сутки, 90% смонтированного здесь технологического оборудования — от отечественных поставщиков.
Получаемая на новом производстве аммиачная селитра — одно из самых популярных и востребованных азотных удобрений в российском сельском хозяйстве.
Сенаторы также ознакомились с современным производством карбамида с объемом инвестиций в проект 19 млрд рублей, где ведутся пусконаладочные работы, а также с действующими высокотехнологичным производством аммиака и производством технической нити и кордной ткани. По итогам посещения промышленной площадки, гости получили возможность оценить высокий уровень развития и современные технологии, которые внедряются на ПАО "КуйбышевАзот".
После экскурсии по территории предприятия и знакомства с его проектами, состоялось общение членов делегации Совета Федерации с руководителями ПАО "КуйбышевАзот" в ходе которого обсуждался широкий круг вопросов, касающихся вклада компании в развитие агропромышленного комплекса, а также взаимодействия с сельхозпредприятиями, профильными министерствами и ведомствами по обеспечению продовольственной безопасности страны.
На сегодняшний день ПАО "КуйбышевАзот" входит в число ведущих производителей азотных удобрений РФ. Агрохимические базы, торговые представительства и дилерские центры компании расположены в крупнейших сельскохозяйственных регионах страны — Краснодарском и Ставропольских краях, Республиках Мордовия и Татарстан, Ростовской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Курской областях.
"Цель нашего визита на ПАО "КуйбышевАзот", в первую очередь, посмотреть одно из передовых предприятий Самарской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступал с докладом в Совете Федерации и на основе этого выступления СовФед принял постановление, предусматривающее новые направления развития региона. Сегодня мы видим, что КуйбышевАзот создает такие направления, строя и запуская новые производства. При этом предприятие соответствует экологическим требованиям и активно развивается. В этом отношении компания является примером для многих российских предприятий, которые выпускают продукцию, необходимую отечественному сельскому хозяйству и промышленности. Хотелось бы также отметить, что на КуйбышевАзоте заботятся о трудовом коллективе, создают социальные программы, достойные условия труда и профессиональные перспективы для каждого работника", - сказал Андрей Яцкин.
"Для нашего предприятия основными точками роста являются дальнейшее развитие линейки азотных минеральных удобрений для удовлетворения потребностей аграриев Самарской области и других регионов РФ, а также дальнейшее развитие переработки полиамида, в том числе — в инженерные пластики для различных отраслей промышленности. Сохранять хорошую динамику развития для нас хорошая традиция, ведь чтобы с уверенностью смотреть в будущее, нужно каждый день что-то для этого делать, строить и модернизировать", - отметил генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.
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