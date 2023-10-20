БК "Самара" одержал победу в Минске

В третий раз "Самара" приехала в Минск — и увезла из столицы Беларуси третью победу: 91:78.

Четыре трехочковых (причем от четырех разных исполнителей) за три с небольшим минуты предопределили стартовый рывок самарцев: 16:2. Правда, хозяева довольно быстро пришли в себя — и через пять минут свели отставание к паре попаданий. Но прилетела еще одна треха, дважды в проходах с защитой минчан разбирался Михаил Кулагин — первая четверть завершилась с неплохими "+9" (27:18). Во второй хозяева попытались продолжить погоню, нарвались на ответный рывок "Самары" за коллективным авторством Хейдена Далтона, Александра Разумова и Ильи Платонова и все же свели десятиминутку вничью: к большому перерыву наша команда имела те же 9 очков перевеса (48:39).

В третьей четверти самарцы продолжили практически без промаха атаковать издали. Сначала Александр Гудумак своей трехой остановил попытавшегося было перехватить инициативу соперника, в середине периода Илья Платонов двумя подряд точными выстрелами укрепил лидерство нашей команды, а Александр Разумов подытожил десятиминутку: 80:61. Гудумак же (и вновь издали) прервал некоторую паузу в нападении самарцев в заключительной четверти. Хозяева так и не смогли подобраться в счете ближе, чем на 13 очков.

В итоге "Самара" реализовала за матч 16 трехочковых (из 23 попыток)! И одержала победу.