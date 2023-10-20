Самарские синоптики спрогнозировали на выходные сильные осадки и заморозки

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самаре и области с 20 по 23 октября.

В пятницу, 20 октября, в Самаре облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха +7…+9 °C.

21 числа в регионе сохранится облачная погода, местами возможны сильные осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью ветер юго-восточный, 6…11 м/с, температура воздуха +2…+7 °C. Днем по прогнозам северный ветер, 6…11 м/с, температура воздуха +4…+9 °C.

В воскресенье, 22 октября, в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днем +1…+6 °C.