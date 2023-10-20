Самарские синоптики спрогнозировали на выходные сильные осадки и заморозки

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самаре и области с 20 по 23 октября.
В пятницу, 20 октября, в Самаре облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха +7…+9 °C.
21 числа в регионе сохранится облачная погода, местами возможны сильные осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью ветер юго-восточный, 6…11 м/с, температура воздуха +2…+7 °C. Днем по прогнозам северный ветер, 6…11 м/с, температура воздуха +4…+9 °C.
В воскресенье, 22 октября, в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днем +1…+6 °C.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!