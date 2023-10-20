Сотрудники РКЦ "Прогресс" о наставничестве: "С новичками проще — они как чистый лист"

В интервью "Волга Ньюс" начальник отдела подготовки кадров РКЦ "Прогресс" Сергей Пронин рассказал, как организована система наставничества на предприятии, а практикующий наставник с 10-летним стажем, токарь-револьверщик Елена Овчинникова поделилась нюансами работы с начинающими специалистами.

"Хороший наставник — как родитель"

— Сергей Викторович, расскажите, как организована система наставничества на предприятии?

— За каждым поступающим на завод инженером или рабочим в соответствии с приказом закрепляется наставник, разрабатывается план подготовки наставляемого, а затем отслеживается его выполнение. При необходимости в план вносятся коррективы. По итогам выполнения плана происходит повышение разряда инженеров или рабочих.

— Сильно различаются планы для студентов и тех, кто уже имеет некий опыт?

— Наставник закрепляется только за теми, кто приходит впервые. Им помогают адаптироваться и войти в профессию с наименьшими затратами, потерями и максимальной пользой. Сотрудники с опытом работы адаптируются самостоятельно, под контролем непосредственного руководителя.

— Что входит в обязанности наставника?

— Хороший наставник — как мать или отец ученику. В его обязанности входит все, начиная от показа комнаты приема пищи, столовой, санузла и раздевалки и заканчивая передачей опыта, приемов, помощью в выполнении заданий, решении социальных вопросов. Это человек, который полностью отвечает за наставляемого и решает все вопросы.

Сейчас на РКЦ "Прогресс" около 350 наставников. Мы гордимся каждым, они неоднократно побеждали в областном профессиональном конкурсе, занимали первые и призовые места. Вообще, институт наставничества на предприятии образован еще в советское время, это школа с богатым опытом. На заводе регулярно проходит обучение наставников, мы рассказываем, как преподносить материал, решаем социальные вопросы. Кроме того, отслеживаем полученный наставляемыми опыт. Налажена обратная связь — принимаем замечания, что понравилось или нет, было ли все понятно, учитываем сказанное в работе. Также у нас есть инженеры, в обязанности которых входит ежедневный обход молодых рабочих, они интересуются, как идет освоение профессии. Это непрерывный процесс, не разовая акция.

— Вы сказали, что с учениками есть обратная связь. А что может не понравиться практиканту?

— Года четыре назад у нас был случай: в одном из цехов заболел наставник и ученика прикрепили к другому. А новый наставник просто не был способен объяснять выполняемые операции. Показывать — показывал, но не всем же дано учить. Тут нужны терпение, определенный словарный запас. И наставляемый нам заявил, что не может с ним работать, потому что ничего не понимает. Мы учли пожелания и закрепили ученика за новым наставником. Но это разовый случай, обычно все в порядке. Такого, чтобы "не сошлись характерами", у нас не бывает.

— Обучение долго длится?

— У нас две категории наставников: по обучению и по адаптации. Обучение, в основном, длится от 3 до 6 месяцев, чаще три. И затем, где-то до 12-13 месяцев, мы закрепляем наставника, который продолжает помогать осваивать профессию. Дело в том, что в последние годы мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: слабой подготовкой в школах и вузах. Слабой именно для производства. Сказывается, что длительный период в школах не было физики и черчения. Физика уже преподается, а черчение только начинают вводить. Вещи, которые ранее были понятны новичкам, сейчас приходится объяснять на пальцах, вплоть до школьной программы. Поэтому азы профессии мы даем за 3-6 месяцев, а "полировка" может занимать год, и ведется уже в цеху, на рабочем месте.



— Наставники обучают людей с нуля или уже тех, кто имеет опыт? Каких учеников больше — после вуза или после других мест работы?

— Мы готовим около 370 профессий для предприятия, ежегодно обучаем от 150 до 300 человек. Это те, кто получают профессию на предприятии. Наставникам, конечно, приходится работать и с новичками, и с опытными, но с начинающими нам проще: мы берем чистый лист и сами пишем на нем то, что необходимо.

— Бывает, что человек с нуля освоил на заводе профессию и стал лучшим в деле?

— Разумеется. Сами понимаете, это зависит от человека. Если он хочет и чувствует, что это — его, то сам тянется к знаниям. Был один случай: за одним из наставников закрепили ученика, а тот очень быстро все схватил и начал выпрашивать дополнительные занятия, говоря, что ему не хватает знаний. Сейчас парень стал мастером, прекрасно работает. Так что все зависит от человека. Бывает и так, что приходят, стоят и просто смотрят. Таких и из-под палки не заставишь работать. Но их намного меньше.

— С какими учебными заведениями сотрудничает завод, принимает ли на практику?

— У нас заключены договоры с четырьмя подшефными школами. Пандемия эту работу подорвала, мы приостановили сотрудничество на время. Также плотно работаем с Поволжским государственным колледжем, Самарским авиационным техникумом, Самарским техникумом авиационного машиностроения, а сейчас заключаем договор с Самарским металлургическим колледжем. С остальными ссузами договоров нет, но работаем практически со всеми. Вузы, конечно, тоже сотрудничают. Основные — это Самарский университет, СамГТУ. С ними мы выполняем госплан по подготовке специалистов для предприятий оборонной промышленности. Также работаем с ПГУТИ, СамГУПС, СГЭУ.

— Насколько, по-вашему, важна профессия наставника в целом, и, конкретно, на "РКЦ "Прогресс"?

— Очень важна. Дело в том, что дети сегодня перегружены информацией, привыкли доверять интернету. А когда приходят и видят, что нужно работать руками, головой, теряются. И тут важно, чтобы был человек, который отфильтрует информационное многообразие и покажет путь, по которому следует идти. Показать тоже можно по-разному. Например: "Вот поле, беги зигзагом". Или: "Есть три тропинки, по этой придешь туда-то, по этой — туда. Определись, что ты для себя выбираешь". Я сам после школы, в 17 лет, пришел на предприятие. И мне тогда очень повезло с наставником. Он определил все мое будущее, показал, чего могу достичь и каким путем. Нынешние наставники делают также: показывают перспективу, учат именно профессии, а не специальности. Это очень важно и нужно. Думаю, наставничество будет существовать и в следующем веке. Без этого мы далеко не продвинемся.

"Главное в наставничестве — целеустремленность и спокойствие"

— Елена Николаевна, каким был ваш путь к наставничеству?

— Я не стремилась попасть в наставники, это вышло почти спонтанно. 12 лет назад я пришла на завод. Первое время работала в одном цеху, не понравилось, перевелась в соседний цех. Спустя года два на предприятии начали набирать вторую смену по моей специальности — токарь-револьверщик — и предложили взять ученика. С этого все началось, на протяжении последних 10 лет я параллельно занимаюсь наставнической деятельностью.

— Бывает сложно в процессе? Часто ли ученики не понимают, что требуется или, напротив, схватывают информацию на лету?

— Возможно, меня и взяли в наставники потому, что я человек спокойный и рассудительный, могу объяснить. Конечно, все люди специфичны, со сформированным характером. Иногда бывает тяжеловато, но все-таки пытаешься донести, понимаешь, что человек впервые видит станок, металл, смазочные материалы.

— Среди учеников больше мужчин или женщин?

— Сейчас где-то 50 на 50. Но не могу сказать, что проще, например, только с мужчинами. Все зависит от человека. Бывает, и девушка лучше соображает в механике, в то время как парень не знает, что такое гаечный ключ.

— С кем проще работать — с новичками или теми, кто уже имеет некий опыт и должен переучиваться?

— С новичками проще. Это сырой "материал", их проще обучить, если, конечно, человек сам не препятствует этому, не тащит из прошлой работы опыт, хочет освоить новое.

— Бывают ли спорные или конфликтные ситуации?

— Нет, в основном все ровно. Но меня каждый раз удивляет молодежь, которая приходит и хочет все и сразу, заявляет, что все умеет и ничего не нужно объяснять, хочет занимать руководящие должности, не желая осваивать рабочую профессию. Например, был один амбициозный ученик, который сообщил, что его учить не надо, он уже все на "Ютубе" посмотрел. Но со временем, в процессе работы, привык, амбиции угасли.

— Для практики ученика используется рабочее оборудование и детали или даются расходники?

— Я обучаю сразу на рабочем оборудовании, во время процесса все контролирую. Когда ученик приходит, он несколько дней проходит инструктаж, мастер проводит лекции по технике безопасности, а потом подводит ко мне, знакомит. В течение недели ученик стоит, а я во время работы комментирую свои действия, объясняю этапы выполняемых операций. Сначала рассказываю о техническом оснащении, об оборудовании и его назначении, учимся читать чертежи, знакомимся с инструментом. Спустя какое-то время даю право попробовать поработать на станке. Перед каждой операцией прошу пояснить наставляемого, что он собирается делать и в какой последовательности. Когда человек освоился, мастер выделяет ему станок, закрепляет за ним, а я уже с ним стою за его станком и продолжаю контролировать процесс.

— Что для вас самое главное и сложное в наставничестве?

— Самое сложное, конечно, общение с людьми, процесс привыкания, адаптации. Под каждого нужно подстраиваться. Так что приходится еще в какой-то мере психологом быть. А главное — целеустремленность, спокойствие, способность достигать результатов и выполнять план. Это и меня касается, моих жизненных принципов, и обучаемого.

— Ошибки, с которыми сталкиваются ученики, как решаете? Даете "удочку в руки" или сами исправляете?

— Многое, как я уже сказала, зависит от человека. Сама я доходила до всего самостоятельно. Например, думала и анализировала: если резец делает провал, в какую сторону его необходимо докрутить. Конечно, если ученик не понимает, задаю наводящие вопросы, как детям в школе. Стремлюсь, чтобы наставляемый сам мог додуматься, поясняю, что в основной работе никто с ним рядом стоять не будет, нужно самостоятельно приобретать опыт. Разумеется, и в дальнейшей работе я иногда подсказываю, не вредничаю. Но азы нужно осваивать самому, доходить своим умом.

— Сколько подопечных проходит за год через ваши руки?

— Год на год не приходится, иногда целый год никого нет, а иногда за 12 месяцев сразу двое наставляемых. Получается, за 10 лет я выпустила где-то 10 человек, условно — по одному год. Этого времени хватает на индивидуальную, направленную работу и подготовку специалиста.

— Вы сразу видите тех, кто останется на предприятии, а кто сойдет с дистанции, не проработав долго?

— У всех же разные ситуации: кому-то нужно денег заработать, другому — перекантоваться, третьему надо практику после учебы отработать. Но, как правило, по человеку видно, хочет ли он работать. Тех, кто имеет желание, большинство.

— Удавалось ли за время работы наставником сходу определять потенциал ученика, увидеть будущего мастера?

— Помню случай из первых лет работы: к нам пришел парень, было видно, что работящий, руки из нужного места. Он быстро все освоил и сейчас работает у нас в мастерской. Но такие талантливые рабочие — редкость, один на 100, наверное.

— Напоследок: что можете пожелать потенциальным ученикам?

— Хочется, чтобы больше людей шли на заводы и предприятия, туда, где не хватает рабочих рук. Везде работают люди, и люди далеко не глупые. Если хотите зарабатывать, приходите на завод, милости просим.