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В Кинель-Черкасском районе сотрудница банка предотвратила хищение 140 тыс. руб. у пенсионерки Депутат Алексей Митрофанов хочет выйти из СИЗО Перед судом предстанет женщина, перевозившая 5 кг наркотиков У браконьера из Самарской области изъяли ружье и автомобиль Тольяттинского адвоката и двух его приятелей обвиняют в мошенничестве

Преступления Происшествия

В Кинель-Черкасском районе сотрудница банка предотвратила хищение 140 тыс. руб. у пенсионерки

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце сентября текущего года на телефон 74-летней жительнице Кинель-Черкасского района поступил звонок от "сотрудника банка", который сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя и завладеть полученными денежными средствами.

Незнакомец убедил женщину в необходимости оформления потребительского кредита на сумму 140 тыс. руб. и перевода денег на указанный им счет.

Доверчивая пенсионерка пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции, попыталась оформить кредит. Сотрудник офиса стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма, и, увидев, что женщина взволнованна и на контакт не идет, сразу же поняла, что местную жительницу хотят обмануть мошенники.

Сотрудница банка приостановила операции клиентки для дополнительной проверки, и сообщила об инциденте в полицию. Женщина убедила клиентку отказаться от исполнения требований мошенника. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Гид потребителя

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