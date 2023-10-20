В Кинель-Черкасском районе сотрудница банка предотвратила хищение 140 тыс. руб. у пенсионерки

В конце сентября текущего года на телефон 74-летней жительнице Кинель-Черкасского района поступил звонок от "сотрудника банка", который сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя и завладеть полученными денежными средствами.

Незнакомец убедил женщину в необходимости оформления потребительского кредита на сумму 140 тыс. руб. и перевода денег на указанный им счет.

Доверчивая пенсионерка пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции, попыталась оформить кредит. Сотрудник офиса стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма, и, увидев, что женщина взволнованна и на контакт не идет, сразу же поняла, что местную жительницу хотят обмануть мошенники.

Сотрудница банка приостановила операции клиентки для дополнительной проверки, и сообщила об инциденте в полицию. Женщина убедила клиентку отказаться от исполнения требований мошенника. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.