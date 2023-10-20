В ТГУ обсудили перспективы развития туризма в регионе

18 октября в "Точке кипения" Тольяттинского государственного университета под эгидой Русского географического общества прошел круглый стол на тему развития туризма в регионе. В нем приняли участие члены РГО, организаторы различных фестивалей, депутаты, областное министерство туризма, инвесторы. Организован круглый стол председателем Самарского областного отделения Русского географического общества Денисом Волковым совместно с вице-президентом по развитию областной федерации парусного спорта Евгенией Котляровой.

Особое внимание на круглом столе было уделено Тольятти как активно развивающейся локации. Стоит особо отметить, что с появлением новой набережной в Автозаводском районе город получил мощный импульс для развития отрасли туризма и привлечения гостей из разных регионов страны. Так, например, город стал интересен организаторам известных на всю страну скоростных соревнований на льду "Байкальская миля" и скоростных соревнований на воде "Балтийская миля": основатель спортивного фестиваля Сергей Мальцев заявил, что соревнования под названием "Жигулевская миля" пройдут в Тольятти, так как в городе для этого есть все, а уникальная природа региона сделает мероприятие еще зрелищнее.

Потенциал города отметили и другие федеральные эксперты, выступая со своими предложениями по улучшению существующей туристической инфраструктуры. Так, например, по мнению замдиректора ООО "Мосспортех" Михаила Захарцева, в Тольятти необходимо развивать гостиничный и ресторанный кластер, а также повышать уровень обслуживания. Для этого участники мероприятия предложили рассмотреть вариант создания в Тольятти образовательного центра, где занимались бы профессиональной подготовкой кадров в сфере услуг.

В целом, и профильное министерство, и городская администрация отметили увеличивающийся с каждым годом поток туристов. Но необходимо повышать качество оказываемых услуг, а также делать досуг гостей более разнообразным. Сегодня запрос на событийный туризм очень высок, а инвесторы готовы вкладываться в создание инфраструктуры, которая будет привлекать туристов. Задача Русского географического общества — консолидировать усилия людей для скорейшего достижения главной цели — превращения Самарской области в одно из топовых мест для внутреннего туризма.