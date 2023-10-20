В Самарской области ищут водителя большегруза, участвовавшего в ДТП с "Газелью" и Lada Granta

В Самарской области разыскивают водителя, попавшего в ДТП с еще двумя автомобилями и скрывшегося. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

14 октября в 19:40 на 950 км трассы М-5 водитель, предположительно, большегруза стал участником ДТП, в которое также попали "Газель" и Lada Granta. Не останавливаясь, он уехал с места аварии.

Никто не пострадал, но правоохранители продолжают искать водителя.

Полиция просит очевидцев ДТП и всех обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями сообщить по телефонам: 8(8482) 283696 или 102 (с мобильного), либо обратиться по адресу: Тольятти, ул. Советская, 15.