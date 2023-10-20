В Самарской области ищут водителя большегруза, участвовавшего в ДТП с "Газелью" и Lada Granta

В Самарской области разыскивают водителя, попавшего в ДТП с еще двумя автомобилями и скрывшегося. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
14 октября в 19:40 на 950 км трассы М-5 водитель, предположительно, большегруза стал участником ДТП, в которое также попали "Газель" и Lada Granta. Не останавливаясь, он уехал с места аварии.
Никто не пострадал, но правоохранители продолжают искать водителя.
Полиция просит очевидцев ДТП и всех обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями сообщить по телефонам: 8(8482) 283696 или 102 (с мобильного), либо обратиться по адресу: Тольятти, ул. Советская, 15.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!